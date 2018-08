Le Louvre accepte d'héberger la foire de Noël de Marcel Campion

Ejecté par la mairie de Paris, le forain Marcel Campion a obtenu un accord pour la relocaliser non plus sur les Champs Elysées d'où Anne Hidalgo l'avait expulsé, mais dans le jardin des Tuileries, qui est géré par le musée du Louvre. La proposition du forain, qui a été acceptée par le Louvre, est intitulée "magie de Noël aux Tuileries". Elle prévoit notamment une centaine de chalets, une dizaine de manège et même une patinoire. Le musée a tenu à rappeler que le forain est un "client ancien et régulier".

Il s'installera dès le 18 novembre pour partir le 9 janvier.

Anne Hidalgo avait retiré à Marcel Campion le droit d'installer et son marché de Noël et sa grande roue dans ce centre très touristique de Paris. La proposition était jugée de trop mauvaise qualité, avec notamment beaucoup de produits chinois. Cette fois-ci, le forain a pris le devant en préparant un "marché gastronomique avec des producteurs français et des produits réalisés en France".