Louise Mushikiwabo officiellement désignée à la tête de la Francophonie

Comment révéler votre charisme Partie 1 : Ce que vous gagnerez en le cultivant, et pas seulement si vous recherchez la célébrité

La course des fabricants d'IRM pour réduire leur dépendance à l'hélium

Arrivée à New York du vol le plus long au monde

En savoir plus

Louise Mushikiwabo, qui est bilingue en anglais et en français, va donc tenter de faire rayonner la francophonie à l'échelle mondiale.

La candidature de la ministre des Affaires étrangères rwandaise était soutenue par la France et l'Union africaine.

L'Organisation internationale de la Francophonie (OIF) vient de nommer la Rwandaise Louise Mushikiwabo. Elle succède à la canadienne Michaëlle Jean, qui avait perdu le soutien du Canada et du Québec.

Déjà abonné Je me connecte

En poursuivant votre navigation sur ce site, vous acceptez l’utilisation des cookies qui nous permettent de vous proposer des services et une offre adaptés à vos centres d’intérêts. En savoir plus et gérer ces paramètres