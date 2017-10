Louis Viannet, secrétaire général de la CGT et opposant au plan Juppé en 1995, est décédé

Comment révéler votre charisme Partie 1 : Ce que vous gagnerez en le cultivant, et pas seulement si vous recherchez la célébrité

Soucieux d'empêcher la CGT de dégringoler en même temps que le PCF, Louis Viannet a assoupli avec pragmatisme le discours de son syndicat, notamment en la rapprochant de la CFDT de Nicole Notat lors de la bataille pour l'application des 35 heures et pour l'Europe sociale. En 1996, il avait renoncé à siéger au bureau national du Parti communiste, où il figurait depuis 1982, comme ses prédécesseurs.

Ses mandats ont été marqués par une modification du contexte politique national et international après la chute du Mur de Berlin, qui ont incité le syndicat à s'éloigner du PCF, mais aussi par l'opposition en 1995 au plan Juppé de réforme des retraites et de la Sécurité sociale.

Ce fils d'un ouvrier de Rhône-Poulenc, né le 4 mars 1933 à Vienne en Isère, était entré à la CGT en 1953 et avait succédé à Henri Krasucki en 1992 à la tête du premier syndicat français.

