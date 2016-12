Louis Aliot : "Les catholiques, qu'ils s'occupent de remplir leurs églises"

Entre le FN et l'Eglise, il reste une large fracture. "Depuis que je suis au Front national, c'est-à-dire depuis pratiquement 30 ans, je n'ai jamais vu une immense majorité de catholiques voter pour nous" a souligné sur FranceInfo Louis Aliot, le vice-président du FN, qui se dit lui-même "catholique". Et de poursuivre : "J'ai même vu une grande majorité d'évêques nous cracher à la figure, il faut quand même le dire, et systématiquement dénigrer le Front national, ses personnalités et sa politique."

"Les catholiques, qu'ils s'occupent de remplir leurs églises, ce qui n'est pas gagné, laissez-moi vous le dire, et qu'ils laissent après les partis politiques gérer les affaires publiques" a-t-il tancé.

Ce n'est pas sans rappeler les propos de Marine Le Pen en 2011, lorsqu'elle affirmait que "les curés devraient rester dans leur sacristie, surtout quand on voit leurs résultats." Il faut dire que l'Eglise catholique n'a pas toujours été tendre avec le Front national, même si, en août dernier, Marion Maréchal Le Pen avait été invitée par le diocèse de Fréjus-Toulon.