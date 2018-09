Londres : une voiture percute trois personnes devant une mosquée

Dans la nuit du mardi 18 au mercredi 19 septembre, une voiture a percuté trois piétons devant la mosquée Al-Majlis Al-Hussaini dans le quartier de Cricklewood en banlieue de Londres. Un acte qui pourrait revêtir un caractère islamophobe selon Scotland Yard. Deux hommes d’une vingtaine d’années souffrent de blessures légères et une autre a dû être hospitalisée pour «une blessure sérieuse à la jambe».

«Nous prenons cet incident très au sérieux. Il n’est pas traité comme étant de nature terroriste, mais l’aspect haineux de cette collision est examiné comme une circonstance aggravante» a assuré dans un communiqué l’officier de police Kelly Schonhage.

Vers minuit, les occupants de la voiture «se comportaient de manière antisociale» sur un parking près de la mosquée et «buvaient et auraient consommé des drogues» selon Scotland Yard. Des agents de sécurité leur ont demandé de quitter les lieux. Toujours selon les autorités, les occupants du véhicule (trois hommes et une femme) se seraient alors approché de la mosquée et s’en serait suivit une confrontation avec «un large groupe de personnes». Les protagonistes auraient alors «prononcé des commentaires islamophobes» avant de prendre la fuite percutant alors trois personnes.