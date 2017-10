Londres : une voiture fonce sur des passants, plusieurs blessés

Comment révéler votre charisme Partie 1 : Ce que vous gagnerez en le cultivant, et pas seulement si vous recherchez la célébrité

Je quitte la Sécu Partie 2 : Pourquoi c'est possible

Top 14: Montpellier toujours en rodage et leader en sursis

A Hawija, l'EI laisse derrière lui cendres et désolation

Catalogne: les Espagnols manifestent pour “le dialogue” et l'”unité”

La police est arrivée quelques minutes plus tard".

A The Independent, un témoin raconte avoir vu le véhicule renverser "environ six personnes (…) La voiture s'est ensuite écrasée dans un mur entre deux autres véhicules. Le conducteur a essayé de fuir avant d'être plaqué au sol.

Une voiture a renversé plusieurs passants à Londres, ce samedi, devant le Musée d'histoire naturelle. Un homme a été arrêté. Il s'agit du conducteur, selon plusieurs témoins. "Des investigations sont en cours pour établir les circonstances et les motifs", a souligné la police dans un communiqué. "Ce ne sera pas considéré comme une action terroriste, tant que nous n'aurons pas établi ce qu'il s'est passé" a souligné un porte-parole.

