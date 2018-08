Londres : l'identité du suspect de l'attentat à la voiture-bélier a été révélée

Comment révéler votre charisme Partie 1 : Ce que vous gagnerez en le cultivant, et pas seulement si vous recherchez la célébrité

La police antiterroriste, en charge de l'enquête, a en revanche refusé de confirmer le nom et l'identité de la personne détenue pour "soupçon d'actes terroristes".

Selon le Times, les enquêteurs essayent d'étudier la piste d'un lien éventuel entre Salih Khater et Khalil Masood, l'auteur d'un attentat assez similaire ciommis en mars 2017 à quelques mètres du parlement de Londres. Khalil Masood habitait en effet dans un quartier de Birmingham situé à une dizaine de minutes du lieu de résidence de Salih Khater.

Cressida Dick, la patronne de Scotland Yard, a indiqué mercredi sur la BBC que la piétonnisation des environs du parlement était envisagée à l'avenir. Ce dispositif pourrait ainsi renforcer à nouveau la sécurité de ce site touristique et symbolique.

Le chef de l'antiterrorisme, Neil Basu, a déclaré mardi que Salih Khater n'était "pas connu" de la police de Londres et des services des renseignements intérieurs (MI5).

Des perquisitions ont été menées à Birmingham et à Nottingham. Les enquêteurs ont pu établir que le véhicule utilisé dans l'attaque était bien arrivé à Londres, lundi soir, depuis la ville de Birmingham.

