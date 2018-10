Londres : 600.000 personnes manifestent pour un nouveau référendum sur le Brexit

Une marée humaine aux couleurs de l'Union européenne a deferlé ce samedi à Londres. Plus d'un demi-million de personnes, selon les organisateurs, se sont déplacées de tout le pays pour réclamer un nouveau référendum sur le Brexit, ce qui représente la plus grande marche en ce sens depuis le vote initial. A titre de comparasion, lors du dernier défilé, en juin, environ 100.000 personnes s’étaient rassemblées à Londres.

Il s’agit aussi du "plus important rassemblement" depuis la manifestation contre la guerre en Irak qui avait réuni un million de personnes en 2003 dans la capitale britannique, s’est réjoui People’s Vote (Le vote du peuple) dans un communiqué.

La police n'a, de son côté, pas donné d'estimation du nombre de manifestants.

Les organisateurs de cette marche revendiquent le droit des Britanniques à changer d'avis car la sortie du Royaume-Uni de l'UE aura selon lui des conséquences pour plusieurs générations. Ils ont néanmoins peu de chances de convaincre la Première ministre, Theresa May, opposée à un nouveau vote. "Il n’y aura pas de second référendum. Les gens ont voté" à 52 %, le 23 juin 2016, en faveur de la sortie de l’Union européenne, a déclaré la cheffe de gouvernement mercredi. Elle s'est dit déterminée à "mettre en œuvre" le résultat de ce vote. Reste qu'à qu’à quelques mois du Brexit, prévu le 29 mars 2019, les négociations entre Londres et Bruxelles bloquent toujours.