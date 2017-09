Loi Travail : une partie des syndicats dans la rue ce mardi

Comment révéler votre charisme Partie 1 : Ce que vous gagnerez en le cultivant, et pas seulement si vous recherchez la célébrité

Laurent C.

Je quitte la Sécu Partie 2 : Pourquoi c'est possible

Laurent C.

Ligue des Champions: le PSG version Neymar et le Barça entrent en lice

Diesel : Le Maire annonce une hausse de la taxe de 2,6 ct par an

Animal Rights pointe un abattoir d'Izegem via une vidéo de caméra cachée

Dusty et Peche, mannequins transgenres face aux préjugés

En revanche, les manifestants verront voir leurs rangs gonflés par ceux de la France Insoumise, qui opère un premier galop d'essai avant sa grande manifestation prévue le 23 septembre prochain. Quant au PS, il défilera en ordre dispersé. "Nous ne serons pas présents le 12, nous ne serons pas présents le 23" a assuré le patron des députés "Nouvelle gauche" Olivier Faure. Mais de nombreux militants et élus devraient pourtant être présents. L'ancien candidat Benoît Hamon sera ainsi de la partie.

En revanche, Force ouvrière et la CFDT ne seront pas de la partie. D'autant plus étonnant pour FO que le syndicat était aux avant-postes de la manifestation contre la loi El Khomry mais Jean-Claude Mailly semble avoir opéré un virage réformiste, au grand dam des militants.

Le premier test et surement pas le dernier. La CGT, a FSU, Solidaires et l’UNEF appellent à manifester ce mardi dans toute la France contre la "loi Travail XXL" qu'ils entendent bien dénoncer. Si d'autres réformes prévues par Emmanuel Macron (hausse de la CSG, gel du point d'indice…) sont aussi dans le viseur, c'est bien la réforme du code du travail qui cristallise les tensions. La CGT annonce ainsi près de 180 manifestations dans toute la France.

