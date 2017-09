Loi Travail : Martine Aubry dénonce la "vision du passée" d'Emmanuel Macron

Voilà plusieurs mois que Martine Aubry n'avait pas parlé en public. Elle était invitée sur France inter ce mercredi pour délivrer son diagnostic sur ce début de quinquennat. "Aucune des priorités de la France aujourd'hui (emploi, pouvoir d'achat et croissance) n'est traitée" assure l'ancienne ministre. "On a eu, au lieu de ça, la précarisation des salariés et une politique d'austérité" tranche-t-elle.

Selon elle, Emmanuel Macron "reprend les recettes des années 80 du Medef. C'est un retour en arrière. Croire que c'est en précarisant les salariés, en contournant les syndicats (...) qu'on rendra les entreprises compétitives, c'est une vision du passé", martèle l'élue.

"La modernité, c'est pas de précariser, c'est pas de revenir sur des droits collectifs."

"La réforme du travail, c'est la généralisation des emplois précaires. Emmanuel Macron n'a pas compris que le droit du travail c'est la protection du salarié, ça devient un droit pour l'entreprise", explique la maire de Lille.