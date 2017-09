Loi travail : "les manifestations n'ont pas vocation à changer le contenu des ordonnances", prévient Edouard Philippe

Comment révéler votre charisme Partie 1 : Ce que vous gagnerez en le cultivant, et pas seulement si vous recherchez la célébrité

Laurent C.

Je quitte la Sécu Partie 2 : Pourquoi c'est possible

Laurent C.

Les maires de Catalogne, entre euphorie et crispation

Entre les ouragans Irma et José, femmes et enfants fuient l'île de Saint-Martin

Irma, une des catastrophes naturelles les plus coûteuses en France

Rugby Championship: Australie et Afrique du Sud dos à dos (23-23)

L'ouragan Irma s'abat sur Cuba et se dirige vers la Floride

Mondiaux de VTT: avec Schurter, Neff et Frei, la Suisse domine le monde

Dans cet entretien, le Premier ministre défend sa réforme : ""Le Code du travail empêche les embauches ! Dans la situation actuelle, beaucoup de petits entrepreneurs rechignent en effet à embaucher parce qu’ils savent que cela peut les placer en risque si la situation de leur entreprise se dégrade." Il ajoute : "Ce n’est pas le droit du travail qui créé les embauches, mais les perspectives. Et je n’ai jamais entendu quelqu’un dire : "le Code du travail incite à embaucher et simplifie la vie"".

Malgré les différentes manifestations prévues, Edouard Philippe "ne croi[t] pas que ce soit une épreuve de force. Et encore moins un coup d'État social. Lorsque vous présentez une loi qui a été annoncée avant les élections et qui a été débattue au Parlement, validée par le Conseil constitutionnel, vous ne faites pas un coup d'État. Nous respectons au contraire les engagements validés démocratiquement par les Français".

Alors que la CGT et la France Insoumise de Jean-Luc Mélenchon organisent plusieurs manifestations les 12, 21 et 23 septembre pour faire plier le gouvernement sur la réforme du Code du travail, Edouard Philippe rappelle que "tout avait été annoncé avant l'élection présidentielle par le chef de l'État, puis avant les législatives. Nous avons eu un débat parlementaire très intense, des rencontres extrêmement nombreuses avec les partenaires sociaux. Nous avons présenté les ordonnances le 31 août dernier".

