Loi Travail : Benoît Hamon sera présent à la manifestation du 12 septembre

Comment révéler votre charisme Partie 1 : Ce que vous gagnerez en le cultivant, et pas seulement si vous recherchez la célébrité

Laurent C.

Je quitte la Sécu Partie 2 : Pourquoi c'est possible

Laurent C.

Bondo et des hameaux inhabitables pour 2 mois

Revers pour l’Europe dans le différend commercial entre Airbus et Boeing

Eco-Ecoles: Plus de 60 écoles primaires labellisées Pavillon Vert

Une "journée de colère", qui divise fortement les syndicats (Jean-Claude Mailly, président de Force ouvrière a indiqué que FO ne s'y rendrait pas) auquel participera Benoit Hamon, selon une information de BFMTV. L'ancien candidat à l'élection s'y rendra au nom du M1717 , le mouvement qu'il a lancé le 1er juillet. "Les membres du M1717 sont invités s'ils le souhaitent à se joindre aux cortèges qui manifesteront les 12 et 23 septembre sans exclusive", souligne le mouvement.

Qui sera présent pour la première grande manifestation sous l'ère Macron ? Vent debout contre la réforme du code du travail engagée par le gouvernement, la CGT a appelé à "une journée d'action et de grève dans toutes les entreprises et services" le 12 septembre prochain.

