Loi Travail : 36% des Français favorables à la réforme d'Emmanuel Macron

Comment révéler votre charisme Partie 1 : Ce que vous gagnerez en le cultivant, et pas seulement si vous recherchez la célébrité

Laurent C.

Je quitte la Sécu Partie 2 : Pourquoi c'est possible

Laurent C.

Rassemblements et barrages filtrants: les routiers donnent "un coup de semonce"

Pour une majorité de Français, la politique de Macron profite aux plus aisés

Le "Dieselgate" causerait 5000 morts par an

Enfin, ils sont 53% à estimer que la politique du gouvernement favorisera les classes les plus aisées.

De façon générale, 43% des sondés pensent qu'Emmanuel Macron fait une politique économique de droite, contre 31% pour une politique équilibrée et 6% une politique de gauche.

Si 45% des sondés estiment que les ordonnances vont permettre d'aider les TPE et PME à créer des emplois, ils sont 60% à penser qu'elles vont accroitre la précarité des salariés et 65% à estimer qu'elles favoriseront les licenciements.

