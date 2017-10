Logement social : une nouvelle polémique chez La France insoumise

Après la polémique sur le HLM d'Alexis Corbière et Raquel Garrido, une nouvelle élue LFI fait parler de son logement social. Danielle Simonnet, conseillère LFI de Paris, occupe en effet un appartement de 83 m² dans le 20e arrondissement de Paris depuis 1999. Son loyer s'élèverait à 1 300 euros. Selon Le Parisien de ce jeudi 26 octobre, cette proche de Jean-Luc Mélenchon, qui touche un peu plus de 4 000 euros brut chaque mois, ne compte pas quitter ce logement contrairement à ses amis les Insoumis (Alexis Corbière et Raquel Garrido).

Danielle Simonnet ne veut pas "enrichir un propriétaire privé"

"Je ne veux pas me loger dans le privé, enrichir un propriétaire privé et participer à la spéculation immobilière", affirme-t-elle, ajoutant que la Mairie de Paris ne lui a pas demandé de partir. Selon, Ian Brossat, adjoint communiste d’Anne Hidalgo en charge du logement, cité par Le Parisien, l'appartement de Danielle Simonnet "n’est pas de la catégorie HLM mais un loyer libre".

L’immeuble est en effet géré par la Régie immobilière de la ville de Paris (RIVP), bailleur social, précise de son côté Le Parisien. Toutefois, Ian Brossat reconnaît que "les citoyens parisiens comprennent de moins en moins que des élus parisiens vivent en logement social".