Les lobbyistes de Monsanto interdits au Parlement européen

S'il n'existe au Parlement européen aucun dispositif permettant aux eurodéputés de contraindre une entreprise à se rendre à une audition, la menace de supprimer l'accès aux lobbyistes a déjà fonctionné par le passé, notamment quand MCDonald's, Amazon et Fiat avaient refusées d'être auditionnées sur le scandale des LuxLeaks.

Les présidents de groupes ont donc "adopté hier une recommandation au secrétaire général d'interdire l'accès du Parlement européen aux représentants de Monsanto", a-t-il expliqué. Le secrétaire général doit maintenant "rédiger une note qui sera soumise mardi pour approbation aux questeurs" du Parlement, qui sont responsables des questions administratives et financières au sein de l'institution.

Dans son courrier, Monsanto "montrait un manque de compréhension et de respect profond d'une institution publique démocratiquement élue", a résumé à l'AFP un porte-parole du Parlement. La firme affirmait dans son courrier de refus que le Parlement européen "n’était pas une enceinte appropriée pour discuter de ces sujets".

Les lobbyistes du géant des pésticides américain Monsanto vont-ils trouver porte close au Parlement européen ? Les eurodéputés voulaient les entendre lors d'une audition organisée par les commissions parlementaires à l’agriculture et à l’environnement le 11 octobre sur les Monsantopapers (des documents montrant que le groupe a pesé sur la rédaction d'articles scientifiques) et le glysophate, mais l'entreprise s'y est opposée dans un courrier dont le ton a déplu aux chefs des groupes politiques.

