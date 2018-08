La livre turque chute, Erdogan accuse les Etats-Unis

La livre a perdu une peu plus de 35% contre le dollar cette année, et a il atteint un nouveau creux vendredi, avec sa plus forte baisse depuis la crise financière de 2001 en Turquie. Le prix des loyers, du carburants et de la nourriture se sont aussi envolés. Par exemple, l'opérateur public du gaz a augmenté le prix du gaz utilisé pour produire l'électricité de 50%.

Erdogan tente cependant de remobiliser son électorat : "S'ils ont leurs dollars, nous avons notre peuple, notre Dieu" dénonçant la chute de la livre turque comme une attaque rangée contre son pays.

Dans les médias, la crise est clairement dénoncée comme une agression politique de Donald Trump, dans un contexte de tension autour de la détention du pasteur évangélique Andrew Bronson, que le Président américain veut libérer. Ce dernier est accusé par le régime d'avoir participé au putsch de 2016.