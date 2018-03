Linky : l'UFC-Que Choisir dénonce un coût de "15 euros par an pendant 10 ans" pour les usagers

Comment révéler votre charisme Partie 1 : Ce que vous gagnerez en le cultivant, et pas seulement si vous recherchez la célébrité

Impressionnant éboulement sur la pénétrante de Sospel à cause des intempéries

En savoir plus

Dans un communiqué, la Commission de régulation de l’Energie a réagi à cette pétition : "Sur le coût de ce projet, le président de la CRE [Jean-François Carenco] élève le ton pour rappeler que son financement sera totalement neutre pour les clients grâce aux nombreux gains que ces compteurs permettront, notamment pour maîtriser la demande d’énergie." Or, la cour des comptes, dans un rapport publié en février, avait justement écrit que "les gains que les compteurs peuvent apporter au consommateur sont encore insuffisants."

"Alors que la Cour des comptes pointe un surcoût de 500 millions d’euros au profit d’Enedis, nous demandons aux autorités publiques (État, Commission de régulation de l’énergie) d’intervenir pour améliorer le dispositif, particulièrement au niveau de l’information des usagers sur leur consommation, pour en faire un véritable outil de maîtrise de la consommation énergétique ; revoir les conditions de financement du compteur, et notamment les conditions de rémunération d’Enedis", écrit l'association.

Alors qu'un compteur coûte 130€ (pose comprise), contre 80€ en Italie pour un appareil similaire, l'association explique : "Vous allez payer 15 € par an pendant 10 ans pour permettre à Enedis d'installer un compteur communicant pour lequel vous n'avez aucune contrepartie".

Déjà abonné Je me connecte

En poursuivant votre navigation sur ce site, vous acceptez l’utilisation des cookies qui nous permettent de vous proposer des services et une offre adaptés à vos centres d’intérêts. En savoir plus et gérer ces paramètres