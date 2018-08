Limitation à 80 km/h : depuis la restriction, les radars sont de plus en plus vandalisés

Comment révéler votre charisme Partie 1 : Ce que vous gagnerez en le cultivant, et pas seulement si vous recherchez la célébrité

14h42 Un an après Irma, Macron se rendra fin septembre aux Antilles AFP

14:35 LITTERATURE Guillaume Musso est l'auteur le plus lu de l'été L'éditeur Calmann Levy s'est félicité des excellentes ventes de La jeune fille et la nuit, de Guillaume Musso, cet été...

Les dégradations concernent principalement des rayures ou des tags. Les autorités prennent cette contestation contre la limitation à 80 km/h très au sérieux. La vigilance sur les radars va être renforcée. Des caméras de surveillance ou des radars tourelles, plus difficiles d'accès, ont notamment déjà été déployés.

La très grande majorité de ces nouvelles dégradations ont été commises sur des axes et des tronçons de routes où la vitesse maximale autorisée a été réduite de 80 km/h. Cette mesure gouvernementale est entrée en vigueur le 1er juillet dernier.

Une fronde contre la restriction à 80 km/h serait-elle à l'oeuvre en France ? Selon des informations du Figaro, 400 radars ont été déteriorés depuis janvier 2018. Ces nouveaux chiffres correspondent à une augmentation drastique. C'est en effet quatre fois plus que l'an dernier à la même période, selon des précisions de LCI.

