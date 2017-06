Libye : Seif al-Islam Kadhafi libéré par un groupe armé

Comment révéler votre charisme Partie 1 : Ce que vous gagnerez en le cultivant, et pas seulement si vous recherchez la célébrité

Depuis, les autorités libyennes et la Cour pénale internationale se disputaient toujours le droit de le juger.

Très actif dans la répression de l’insurrection qui a touché la Libye pendant le "printemps arabe" en février 2011, il fait l'objet d'un mandat d'arrêt de la Cour pénale internationale pour crimes contre l'humanité. Arrêté en novembre 2011 par les milices de Zenten, il a été condamné à mort en 2015 par ces dernières pour son rôle dans la répression meurtrière de la révolte de 2011, à l'issue d'un procès dénoncé par l'ONU et des ONG de défense des droits de l'Homme.

L'avocat de Seif al-Islam Kadhafi a confirmé cette information. Ce dernier a précisé que l'homme a été remis en liberté en vertu d’une amnistie adoptée par le Parlement qui siège dans l’est du pays et a quitté Zenten, dans le nord-ouest du pays, pour une destination tenue secrète par mesure de sécurité. Ce parlement s'oppose au gouvernement libyen d'union nationale (GNA) installé dans la capitale Tripoli et reconnu par la communauté internationale. Le GNA estime que la loi d'amnistie proclamée par les rebelles de Zenten ne peut s'appliquer aux personnes accusées de crimes contre l'humanité.

Seif al-Islam, fils du dirigeant libyen Mouammar Kadhafi, arrêté après la chute de son père en 2011, est libre. "Nous avons décidé de relâcher Seif al-Islam, qui est libre, et nous confirmons qu’il a quitté Zenten au 14e jour du ramadan (vendredi)", a annoncé la brigade Aboubakar Sadik, l'un des groupes armés contrôlant la ville de Zenten, qui était chargée de sa détention.

