Libéria : l'ex-star du PSG George Weah remporte la présidentielle

Comment révéler votre charisme Partie 1 : Ce que vous gagnerez en le cultivant, et pas seulement si vous recherchez la célébrité

Laurent C.

Je quitte la Sécu Partie 2 : Pourquoi c'est possible

Laurent C.

L'Irak, dixième pays le plus corrompu au monde

All Star Game: sur un air de revanche pour la sélection française

En savoir plus

Avant de s'engager en politique, George Weah était footballeur professionnel. Passé par le PSG et le Milan AC, il est le seul Africain à remporter le fameux Ballon d'Or.

Au Libéria, son élection a entrainé une explosion de joie. Mais la tâche sera ardue pour le nouveau président, dans un pays qui cicatrise difficilement de la terrible guerre civile qui a tué 240 000 personnes entre 1989 et 2003 mais aussi de l'épidémie Ebola, ces dernières années.

Cette fois, George Weah a réussi son pari. Après plusieurs échecs électoraux, l'ancienne gloire du football, reconvertie dans la politique, est devenu président du Libéria en remportant largement le second tour de l'élection présidentielle. Il obtient 61,5% des voix contre 38,5% pour son adversaire le vice-président Joseph Boakai. George Weah prendra ses fonctions le 22 janvier prochain et succédera ainsi à Ellen Johnson Sirleaf à la tête du pays depuis 11 ans.

Déjà abonné Je me connecte

En poursuivant votre navigation sur ce site, vous acceptez l’utilisation des cookies qui nous permettent de vous proposer des services et une offre adaptés à vos centres d’intérêts. En savoir plus et gérer ces paramètres