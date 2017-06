Libération et Challenges accusent Michel Onfray de "complotisme'

Comment révéler votre charisme Partie 1 : Ce que vous gagnerez en le cultivant, et pas seulement si vous recherchez la célébrité

Laurent C.

Je quitte la Sécu Partie 2 : Pourquoi c'est possible

Laurent C.

Etats-Unis: à Singapour, Jim Mattis s'en prend à la Corée du Nord et à la Chine

Les tops et les flops de France-Paraguay

Roland-Garros: Cornet dompte sa bête noire Radwanska et va en 8e

Michel Houellebecq laconique pour sa première expo à New York

Quoiqu'il en soit Onfray ne ménage pas ses cibles. Roger-Petit souligne et cite : "Benoit Hamon est le " roi crétin " et le " piège à con ". Jean-Luc Mélenchon est " Robespierre le petit ". Pourquoi " petit "? Réponse, sans rire du philosophe : " Il n'est pas la hauteur ". Quant à François Hollande, c'est " Sphincter Ier ", parce qu'il " ne se retient pas, il se répand partout ".

Joffrin résume ainsi ce qu'il présente comme la thèse de Onfray "le «système» a programmé à l’avance l’élection d’Emmanuel Macron à la présidence de la république. Quel système ? «Les médias, l’université, l’édition et l’école», qui ont «imposé un dispositif qui nous contraint à un non-choix». Ainsi tout était joué d’avance, puisque des forces cachées, derrière lesquelles se dissimule le grand capital, ont «tout fait» pour assurer la victoire de Macron."

Involontairement comique et intellectuellement consternante, sa rhétorique mérite le détour, pour le fun en tout cas." estime Laurent Joffrin dans Libération .

"Le plus médiatique des contempteurs des médias .... donne à l’Obs un entretien sur la campagne présidentielle qui restera dans les annales de l’approximation, du sophisme et du storytelling paranoïaque.

"Inutile d'aller au bistrot pour y écouter les analyses de René entre deux tournées de beaujolais, il suffit cette semaine d'acheter l'Obs et Valeurs actuelles. Et d'y lire Michel Onfray présentant son dernier ouvrage, consacré à la campagne présidentielle achevée. C'est poilant." écrit Bruno Roger-Petit (Challenges) .

Déjà abonné Je me connecte

En poursuivant votre navigation sur ce site, vous acceptez l’utilisation des cookies qui nous permettent de vous proposer des services et une offre adaptés à vos centres d’intérêts. En savoir plus et gérer ces paramètres