Législatives : Valls ne laissera "pas passer la moindre mise en cause" de son élection

Grosses tensions à Evry où l'ancien Premier ministre Manuel Valls était l'homme à battre pendant ces législatives. Mais il a pourtant annoncé sa victoire, dimanche soir avec 50,3% des voix soit une avance de 139 voix sur la candidate de la France insoumise Farida Amrani. Cette dernière a contesté les résultats et a débuté le recomptage minutieux des voix, dès ce lundi. "Nous contestons les résultats d'hier et nous revendiquons la victoire. On a passé une semaine très difficile entre les deux tours, (...) avec des intimidations" a-t-elle expliqué sur BFMTV.

De son côté, Manuel Valls a protesté contre la mise en cause de son élection, dans une série de tweets.

Après les insultes et la haine,si visible hier soir à @VilledEvry,c'est désormais la mise en cause de mon élection.Toujours la même méthode — Manuel Valls (@manuelvalls) 19 juin 2017

Il n'y a aucune base à la contestation de mon élection et à sa régularité.Je serai aujourd'hui à l'@AssembleeNat et j'y siégerai dès le 27. — Manuel Valls (@manuelvalls) 19 juin 2017