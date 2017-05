Législatives : tous les ministres doivent "soutenir les candidats de la majorité présidentielle"

Comment révéler votre charisme Partie 1 : Ce que vous gagnerez en le cultivant, et pas seulement si vous recherchez la célébrité

"Les ministres sont des militants de la majorité présidentielle, ils ne sont plus les militants de tel ou tel parti politique", a souligné Christophe Castaner.

"Cela n'a pas été abordé en Conseil des ministres mais bien évidemment, chacune et chacun d'entre nous doit soutenir les candidats de la majorité présidentielle", a-t-il déclaré.

Ce jeudi 18 mai, à l'issue du premier Conseil des ministres , le porte-parole du gouvernement, Christophe Castaner a déclaré que tous les membres du gouvernement, y compris les deux ministres Les Républicains Bruno Le Maire et Gérald Darmanin, devaient "soutenir les candidats de la majorité présidentielle" lors des élections législatives.

