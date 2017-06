Législatives : 17,17% de participation à midi, en baisse par rapport au premier tour

Les bureaux de vote ont ouvert à 8h ce dimanche, pour ce second tour des élections législatives. Elles marqueront la fin du marathon électoral entamé il y a un an, avec les primaires de la droite et du centre, qui avaient été suivies par celles de la gauche, puis l'élection présidentielle et le premier tour des législatives, dimanche dernier.

Un premier tour qui avait été marqué par une très forte abstention, de plus de 51%, à comparer aux 42,78% du premier tour de 2012.

En conséquence, le nombre de triangulaires ce dimanche est faible (une seule) et peu de candidats ont été élus au premier tour : 4 (Sylvain Maillard (REM) à Paris, Paul Molac (REM) dans le Morbihan, Napole Polutélé (DVG) à Wallis-et-Futuna, et Stéphane Demilly (UDI) dans la Somme), contre 36 en 2012 et 110 en 2007.

L'abstention sera-t-elle aussi élevé ce dimanche ? C'est possible... A midi, seuls 17,75 % des électeurs s'étaient déplacés. Ils étaient 21,41% à la même heure en 2012, selon le ministère de l'Intérieur, et 19,24% dimanche dernier.

Cette désafection encore plus forte des électeurs pourrait s'expliquer par le sentiment que les jeux sont déjà faits : La République en marche, le parti d'Emmanuel Macron, est arrivé largement en tête du premier tour des élections législatives. En siège, il pourrait devenir hégémonique à l'Assemblée, avec entre 415 et 455 sièges sur 577, contre 70 à 110 sièges pour Les Républicains, 20 à 30 pour le Parti socialiste, 8 à 18 pour la France insoumise et 1 à 5 pour le Front national.

La soirée du premier tour avait été marquée par une élimination de très nombreuses personnalités politiques. Seuls quatre anciens ministres du quiquennat Hollande ont franchi le premier tour : Najat Vallaud-Belkacem, Marisol Touraine, Manuel Valls, et Stéphane Le Foll. Leurs collègues Benoît Hamon, Matthias Fekl, François Lamy, Christian Eckert, Pascale Boistard, Ségolène Neuville, Aurélie Filippetti, Emmanuel Cosse et Cécile Duflot ont tous été éliminés dès le premier tour, faute d'avoir pu réunir 12,5% des suffrages. La défaite historique du Parti socialiste a aussi touché Jean-Christophe Cambadélis, éliminé dès le premier tour à Paris.