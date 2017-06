Législatives : Richard Ferrand en tête dans la 6ème circonscription du Finistère

Comment révéler votre charisme Partie 1 : Ce que vous gagnerez en le cultivant, et pas seulement si vous recherchez la célébrité

Laurent C.

Laurent C.

S'adressant aux journalistes, il a indiqué : "malgré vos efforts méritoires, je constate que les Finistériennes et les Finistériens m’ont réitéré leur confiance à hauteur de presque 34%, que dans toutes les grandes communes, comme dans les plus petites, il y a eu l’expression de cette confiance". "Je vous ai parlé un peu tard, parce que je voulais, moi, vérifier les informations avant de vous parler. Vous savez, c’est un vieux tic. Ce serait bien que vous en preniez de la graine".

Richard Ferrand est soulagé. Dimanche soir, il est arrivé en tête au premier tour des législatives avec près de 34% des voix dans la 6ème circonscription du Finistère. Sous le coup d'une enquête préliminaire, il n'a pas hésité à vanter sa victoire devant les journalistes. "Ce soir, c'est un premier signe extrêmement fort, c'est une dynamique positive, mais il faut rester humble puisque c'est dimanche prochain que se concrétiseront les élections des candidates et des candidats qui portent la République en Marche et le projet du président Macron", a-t-il déclaré.

