Législatives : La République en marche investit des collaborateurs d'élus dans plusieurs circonscriptions

Comment révéler votre charisme Partie 1 : Ce que vous gagnerez en le cultivant, et pas seulement si vous recherchez la célébrité

Laurent C.

Je quitte la Sécu Partie 2 : Pourquoi c'est possible

Laurent C.

15:52 | Sport ATP: Tsonga et Gasquet déclarent aussi forfait pour le tournoi de Rome

Hollande et Macron se préparent à une passation du pouvoir "amicale"

Au procès de la filière Cannes-Torcy, défense et parties civiles à couteaux tirés

Le site de la radio Europe 1 note également que plusieurs conseillers n'étant plus en activité ont aussi été investis : "C'est le cas d'Antoine Pavamani, ex-collaborateur de Jean-Marie Le Guen (Francophonie), qui est candidat dans la 8e circonscription de l'Essonne. Ou d'Aurélien Taché, ancien conseiller d'Emmanuelle Cosse, dans la 10e du Val d'Oise", détaillent nos confrères.

Enfin, Gabriel Attal, conseiller politique de la ministre de la Santé Marisol Touraine et déjà élu conseiller municipal PS à Vanves, a été choisi pour se présenter dans la 10e circonscription des Hauts-de-Seine.

François Cormier-Bouligeon, conseiller économique de Patrick Kanner (ministre de la Ville, de la Jeunesse et des Sports), se présentera quant à lui dans la 1ère circonscription du Cher.

