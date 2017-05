Législatives : le PS n'investira aucun candidat face à Manuel Valls, qui se présentera sans étiquette

Comment révéler votre charisme Partie 1 : Ce que vous gagnerez en le cultivant, et pas seulement si vous recherchez la célébrité

Laurent C.

Je quitte la Sécu Partie 2 : Pourquoi c'est possible

Laurent C.

L'excédent commercial augmente plus que prévu dans la zone euro

LEAD 1-Perte plus forte que prévu pour EasyJet, le titre baisse

Grande-Bretagne: l'inflation s'accélère et menace la consommation

Des parents de Marine Le Pen et Florian Philippot candidats FN

"Même si certains estimaient que son cas contrevenait avec les règles du PS, Valls n'a de fait pas l'étiquette de La République en marche, donc il n'a pas de candidat face à lui et n'est pas désinvesti puisqu'il avait été désigné par les militants", commente un membre de la commission d'investiture, cité par Le Figaro.

Si le Parti socialiste a décidé de ne pas investir Manuel Valls aux législatives, il ne présentera pas non plus de candidat face à lui, a fait savoir ce mardi Christophe Borgel, en charge des élections au PS.

