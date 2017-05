Législatives : un projet d'accord entre François Bayrou et En marche

Le "coup de gueule" de François Bayrou a payé. La liste de candidats investis par le mouvement "La République en marche", présentée mercredi, n'était "en aucun cas celle à laquelle le MoDem a donné son assentiment", avait prévenu le maire de Pau, qui en avait appelé à Macron pour "des investitures communes".

François Bayrou a finalement annoncé dans la nuit de vendredi à samedi avoir trouvé un accord avec le mouvement d'Emmanuel Macron. "On a fait des pas en avant sur des questions extrêmement importantes pour l'avenir de la majorité", a déclaré François Bayrou, à l'issue d'un bureau exécutif de son parti, parlant d'un projet d'accord "solide et équilibré".

Selon les informations du Monde, le projet prévoit une centaine de circonscriptions pour les candidats issus du MoDem, contre 40 dans la liste présentée mercredi.

"Nous retrouvons les termes de l’alliance que nous avions nouée. Quand on a un problème dans un couple, on le traite. En tout cas, je ne le laisse pas pourrir", a assuré François Bayrou. "Derrière cette tension, il y avait deux questions essentielles. Est-ce que l’on souhaite un parti unique ou une majorité plurielle ? Le pluralisme est, à nos yeux, la garantie du débat. Et quel est le point d’équilibre de la majorité ? Nous souhaitons une majorité centrale", a-t-il expliqué.