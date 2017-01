Législatives : pour Rachida Dati, NKM est une "enfant gâtée" qui n’a "jamais bossé de sa vie"

Décidément, la colère de Rachida Dati ne retombe pas suite à l’investiture de NKM pour les législatives dans la circonscription de François Fillon, qu’elle convoitait également. Après avoir mitraillé de piques sa rivale de toujours, ainsi que François Fillon, dans Le Parisien du 19 janvier, la maire du 7e arrondissement revient à la charge ce vendredi 20 janvier sur France Info. Et elle n’est pas avare en commentaires…

"NKM a toujours trahi ses électeurs", fustige Rachida Dati. L'ancienne garde des Sceaux en veut pour preuve les multiples parachutages dont a bénéficié NKM.

Pour elle, c’est sûr, l’élu de l’Essonne "trahira Fillon de la même manière". Selon elle, elle a été mise à l'écart parce que NKM "a une meilleure gueule que" la sienne. Elle la décrit comme une enfant gâtée qui n'a "jamais bossé de sa vie".

Démolition de la méthode Fillon

Mais Rachida Dati ne s’arrête pas là. Elle use de toutes ses armes pour dézinguer également François Fillon. "Il ne faut pas confondre autoritarisme et rassemblement", martèle-elle, jugeant que la thérapie de choc préconisée par l'ancien Premier ministre ne s'adresse pas "aux classes moyennes et populaires". "Si on continue comme ça, on va précipiter les classes moyennes vers le FN", prévient-elle. Elle s’attaque également à "l'entourage restreint" du candidat investi de la droite, notamment à l'ex-PDG d'Axa, Henri de Castries. Ce dernier a annoncé récemment son ralliement au candidat Les Républicains. "Il a soutenu François Hollande en 2012", critique Rachida Dati.

>>> À lire aussi : NKM à Paris : Fillon veut-il réactiver la machine à perdre ?