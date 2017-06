Législatives : pour Henri Guaino, les électeurs de sa circonscription sont "à vomir"

Comment révéler votre charisme Partie 1 : Ce que vous gagnerez en le cultivant, et pas seulement si vous recherchez la célébrité

En outre, remonté, il n’épargne pas les électeurs de sa circonscription. «L'électorat qui a voté aujourd'hui dans la 2e circonscription de Paris (Ve, VIe, VIIe arrondissements de Paris) est à mes yeux, à vomir». «Entre les bobos d'un côté, qui sont dans l'entre-soi de leur égoïsme... Et puis il y a cette espère de bourgeoisie traditionnelle de droite. Celle qui va à la messe, qui amène ses enfants au catéchisme et qui après vote pour un type qui pendant trente ans s'est arrangé, a triché par tous les moyens», fait-il une allusion à François Fillon.

Il ne sera jamais en marche. Entre ceux qu'il présente comme des «opportunistes, des affairistes, des menteurs...», il préfère tirer sa révérence. «Je suis allé au bout du bout de mes engagements politiques», indique-t-il, ajoutant que «ça fait plus de trente ans » qu’il croit qu’il a « épuisé le sujet».

