Législatives : le PCF retire certains de ses candidats pour "contribuer à faire échec au FN"

Comment révéler votre charisme Partie 1 : Ce que vous gagnerez en le cultivant, et pas seulement si vous recherchez la célébrité

Laurent C.

Je quitte la Sécu Partie 2 : Pourquoi c'est possible

Laurent C.

Hôpitaux britanniques et entreprises espagnoles cibles de cyberattaques

Une présidentielle 2017 à succès pour internet et les chaînes d'info

Macron et Juppé démentent avoir conclu un accord de gouvernement

Enfin, dans la 16ème circonscription (Arles-Miramas-Tarascon), les communistes retirent leur candidat "pour que la droite et l'extrême droite soient battues".

Le sénateur-maire FN Stéphane Ravier est candidat des 13e et 14e arrondissements de Marseille, est candidat aux élections législatives dans la 3e circonscription.

Les candidats de la 3ème circonscription, à Marseille, et de la 9ème (Aubagne-La Ciotat) se retirent également, "pour contribuer à faire échec au maire FN".

