Législatives : le parti socialiste se déchire sur le ralliement de Valls à Macron

Comment révéler votre charisme Partie 1 : Ce que vous gagnerez en le cultivant, et pas seulement si vous recherchez la célébrité

Laurent C.

Je quitte la Sécu Partie 2 : Pourquoi c'est possible

Laurent C.

Moon Jae-In, le Sud-Coréen qui croit pouvoir dire « non » à Washington

Les Grammy Awards de retour à New York en 2018

Choléra au Yémen : 2.000 cas suspects et 34 décès avérés, selon l'OMS

Goffin élimine Mayer (7-6, 6-0) et se qualifie pour le troisième tour à Madrid

Quant au député Mathieu Hanotin, proche de Benoît Hamon, il estime désormais qu'il "faudra qu'il y ait face à Manuel Valls, comme dans toutes les circonscriptions, un candidat de la gauche soutenu par le Parti socialiste et peut-être d'autres forces".

J'espère pour la France que Brutus et Judas ne vont pas solliciter l'investiture en marche ! #Valls

"C'est trop simple, quand on quitte une formation, de dire qu'elle est morte pour s'essuyer les pieds dessus" critique, de son côté, Olivier Faure sur LCP. Sur Twitter, le député Alexis Bachelay et l'ex-frondeur Christian Paul ne se montrent pas tendres.

Je suis progressiste réformiste mais aussi socialiste attaché à son Parti et ses valeurs. Non @manuelvalls je ne te suivrais pas cette fois

Pour autant, le PS n'a pas dit son dernier mot et plusieurs élus ont protesté contre ce ralliement. A commencer par le sénateur Luc Carvounas, pourtant proche de l'ancien Premier ministre.

"Le Parti socialiste est mort (...) quand on fait 5% ou 6% à l'élection présidentielle, le Parti socialiste, il y a eu un acte de décès" juge-t-il sur Cnews.

