Législatives : "On ne prendra pas les crevards !" prévient-on dans le clan Macron

Politique fiction : Emmanuel Macron est président de la République en mai prochain. Mais que faire sans une majorité solide ? Avec un jeune parti, absolument pas implanté au niveau local, En Marche ! a du pain sur la planche. "J'aurai des candidats partout" assure Emmanuel Macron. La technique est claire : la désignation pour chaque circonscription indique le parti au Parisien, évacuant toute idée de primaire ou vote interne, jugé "hypocrite."

Quels candidats ?

De nouvelles têtes comme promis. Et probablement des sortants de tous partis, dont le PS, malgré les menaces de la direction contre ceux qui se laisseraient tenter par le mouvement d'Emmanuel Macron. "Si nous gagnons, je vous fiche mon billet que les gens préféreront partir avec l'étiquette En marche" s'amuse, le principal intéressé. Mais un de ses proches prévient : "Il ne faut pas que cela devienne la succursale du PS et que des gens qui sont en marche depuis le début se sentent dépossédés (…) On ne prendra pas les crevards !"