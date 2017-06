Législatives : Myriam El Khomri revendique le soutien d'Emmanuel Macron

Comment révéler votre charisme Partie 1 : Ce que vous gagnerez en le cultivant, et pas seulement si vous recherchez la célébrité

Contacté par le journal Le Figaro, "l'Élysée a confirmé que le chef de l'État a bien eu un échange avec Myriam El Khomri, et que la candidate PS a reçu à cette occasion l'autorisation du président de revendiquer son soutien". La lutte s’annonce féroce dimanche prochain. Au premier tour, l’ex-ministre a obtenu 20,23% des voix, assez largement derrière les 31,76% de voix récoltés par Pierre-Yves Bournazel.

D’après l'équipe de campagne de Myriam El Khomri, "il y a eu des échanges" avec le chef de l’Etat. "On a tweeté peu après avoir reçu la confirmation de son soutien cet après-midi" relate une source. "Pour nous, c'est plus une confirmation, puisqu'en décidant de ne pas investir de candidat La République en marche dans la circonscription, Emmanuel Macron souhaitait soutenir Myriam El Khomri".

Merci au Président de la République @EmmanuelMacron de m'avoir confirmé sa confiance en m'apportant son soutien officiel pour ce second tour

Les partisans de l’exécutif risquent d’y perdre leur latin. Lundi soir, sur les réseaux sociaux, Myriam El Khomri, candidate PS dans la 18e circonscription de la capitale, s’est félicitée du "soutien officiel" d'Emmanuel Macron. "Merci au président de la République Emmanuel Macron de m'avoir confirmé sa confiance en m'apportant son soutien officiel pour ce second tour" a-t-elle indiqué sur Twitter.

