Législatives : Marine Le Pen candidate à Hénin-Beaumont

Après avoir longuement hésité, ce jeudi 18 mai, Marine Le Pen a annoncé sa candidature aux législatives à Hénin-Beaumont (Pas-de-Calais). "Cette bataille des législatives est fondamentale", a déclaré la présidente du Front national au JT de 20h de TF, ajoutant avoir "une relation affective très forte avec les habitants du bassin minier du Pas-de-Calais." En outre, elle a expliqué son projet après les législatives : "Nous allons nous engager, après les législatives, dans la modernisation du mouvement, c'est le chantier que nous ouvrirons".

Marine Le Pen est également revenue sur le départ de la vie politique de sa nièce, Marion Maréchal-Le Pen. "Je comprends Marion. C'est un gros sacrifice de faire de la politique dans l'opposition, surtout quand on voit la façon dont la majorité l'a traité", a-t-elle déclaré. Concernant la volonté de Florian Philippot de créer une association souverainiste au sein du FN, elle a affirmé : "Florian a monté un think thank, c'est très bien, plus il y a d'idées et mieux c'est." In fine, un autre sujet proche du FN a été évoqué : le "divorce" avec Debout la France. "Avec Nicolas Dupont-Aignan, nous nous entendons très bien. Je trouve que c'est bien, c'est positif, que chacun de nos mouvements puisse conserver notre indépendance. Chacun nous avons nos personnalités, nos spécificités, et je souhaite qu'au cas par cas, nous puissions trouver des solutions".

L'ex-candidate à la présidentielle est finalement revenue sur son débat d'entre-deux-tours avec Emmanuel Macron : "Ce débat a été raté, il faut le dire. [J'ai défendu mes idées] peut-être avec trop de fougue, avec trop de passion".