Législatives : Jean-Pierre Lecoq, maire Les Républicains (LR) du VIe arrondissement de Paris, se présente face à NKM

Comment révéler votre charisme Partie 1 : Ce que vous gagnerez en le cultivant, et pas seulement si vous recherchez la célébrité

Laurent C.

Je quitte la Sécu Partie 2 : Pourquoi c'est possible

Laurent C.

La cuisine du CHU infestée de rats et de blattes

L'Ukraine bloque des sites et des services internet russes

En savoir plus

"A l’allure où va la campagne des législatives (des 11 et 18 juin), qui s’annonce aussi folle que celle de la Présidentielle rien ne dit que je ne vais pas, au final finir par récupérer l’étiquette LR", a même ironisé Jean-Pierre Lecoq.

Après le parachutage de Nathalie Kosciusko-Morizet dans la 2e circonscription de la capitale (Ve, VIe, VIIe arrondissements), Jean-Pierre Lecoq, le maire (LR) du VIe arrondissement, avait été investi dans la 11e circonscription (une partie du VIe et une partie du XIVe) par les Républicains. Il se présentera finalement en dissident face à la présidente du groupe Les Républicains (LR) au Conseil de Paris.

Déjà abonné Je me connecte

En poursuivant votre navigation sur ce site, vous acceptez l’utilisation des cookies qui nous permettent de vous proposer des services et une offre adaptés à vos centres d’intérêts. En savoir plus et gérer ces paramètres