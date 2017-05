Législatives : Jean-Marie Le Pen monte une alliance qui présentera jusqu'à 200 candidats face au FN

Comment révéler votre charisme Partie 1 : Ce que vous gagnerez en le cultivant, et pas seulement si vous recherchez la célébrité

Parmi les 150 à 200 candidats, près de 60 viendront des "Comités Jeanne", 60 du Parti de la France et environ 25 de Civitas. Le Siel devrait quant à lui en présenter 70 à 80. Par ailleurs, des candidats royalistes pourraient intégrer cette alliance. Tous se rattacheront administrativement à une structure appelée "Union des patriotes".

Chaque formation peut prétendre à un financement public si 50 candidats obtiennent plus d'1% des voix au premier tour des législatives.

Qualifiée de "cartel", de "plateforme" ou encore de "partenariat", celle-ci concurrencera directement le Front national, en présentant "entre 150 et 200" candidats.

Dans une déclaration commune faite ce mardi, Jean-Marie Le Pen, Carl Lang et Alain Escada, présidents respectifs des Comités Jeanne, du Parti de la France (PdF) et de Civitas (droite catholique), ont annoncé la formation d'une alliance en vue des élections législatives.

