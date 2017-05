Législatives : Jean-Marie Le Guen renonce à se représenter

Comment révéler votre charisme Partie 1 : Ce que vous gagnerez en le cultivant, et pas seulement si vous recherchez la célébrité

Laurent C.

Je quitte la Sécu Partie 2 : Pourquoi c'est possible

Laurent C.

Basket: De Colo et le CSKA Moscou à l'assaut du doublé en Euroligue

Un salon de beauté qui rend des migrantes "un peu plus comme les autres femmes"

En savoir plus

A 64 ans, il assure que cette décision "personnelle et un choix politique en faveur du renouvellement (…)"J'ai informé les autorités, le Parti socialiste, François Hollande mais aussi Emmanuel Macron de ma décision de ne pas me présenter il y a plusieurs semaines."

Ces élections législatives sont bien celles du renouvellement avec des défections en série. La dernière en date est celle de l'ancien Secrétaire d'État chargé des Relations avec le Parlement, Jean-Marie Le Guen. Elu pendant plus de 20 ans dans la 9e circonscription de Paris, il ne se représentera pas cette année, affirme-t-il au Parisien, précisant qu'il souhaitait "passer à autre chose."

Déjà abonné Je me connecte

En poursuivant votre navigation sur ce site, vous acceptez l’utilisation des cookies qui nous permettent de vous proposer des services et une offre adaptés à vos centres d’intérêts. En savoir plus et gérer ces paramètres