Législatives : Hamon "dans l'opposition", Mélenchon candidat "probable" à Marseille

Comment révéler votre charisme Partie 1 : Ce que vous gagnerez en le cultivant, et pas seulement si vous recherchez la célébrité

Laurent C.

Je quitte la Sécu Partie 2 : Pourquoi c'est possible

Laurent C.

Ligue des champions. Mbappé : « Mon but face à Buffon ? Ça ne sert rien » – Ouest-France

Axa va introduire à la Bourse de New York une part de ses activités

En savoir plus

Un autre opposant prépare aussi le combat. "Je crois beaucoup à la centralité du programme je me présente donc aux législatives en disant “nous avons un programme”, je suis prêt à gouverner demain (...) Nous partons conquérant, nous voulons renverser la situation" assure ainsi Jean-Luc Mélenchon sur RMC et BFMTV.

Si beaucoup sont prêts à rejoindre Emmanuel Macron et son hypothétique majorité présidentielle, d'autres sont clairement dans l'opposition. Invité sur France Inter, son ancien collègue Benoît Hamon "assume d'être dans l'opposition" au nouveau chef d'Etat. "Je défendais un projet fondamentalement différent" souligne-t-il. "Le 1er juillet, je lancerai un mouvement large qui s'adressera aux hommes et aux femmes de gauche, c'est un mouvement qui sera transpartisan."

Déjà abonné Je me connecte

En poursuivant votre navigation sur ce site, vous acceptez l’utilisation des cookies qui nous permettent de vous proposer des services et une offre adaptés à vos centres d’intérêts. En savoir plus et gérer ces paramètres