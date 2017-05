Législatives : Guaino affrontera Kosciusko-Morizet à Paris

Comment révéler votre charisme Partie 1 : Ce que vous gagnerez en le cultivant, et pas seulement si vous recherchez la célébrité

Après avoir remporté la primaire de la droite pour la présidentielle, l'ancien Premier ministre avait cédé sa circonscription à Nathalie Kosciusko-Morizet. Une décision qui avait provoqué la colère d'élus LR de Paris, dont celle de la maire du VIIe Rachida Dati qui dénonçant un "parachutage". D'autres déploraient le fait que l'ex-candidate à la mairie de Paris quitte la 11e circonscription voisine, où elle avait été élue aux municipales de 2014, pour ce bastion de la droite. Outre la candidature d'Henri Guaino, l'ex-ministre de l'Ecologie devra affronter 22 autres candidats dont le maire LR du VIe arrondissement Jean-Pierre Lecoq et un candidat de La République en marche, Gilles Le Gendre.

Henri Guaino (LR), à qui Les Républicains avaient refusé d'accorder l'investiture dans la 3e circonscription des Yvelines, dont il est le député depuis 2012, est candidat aux élections législatives dans la 2e circonscription de Paris face à Nathalie Kosciusko-Morizet, candidate officielle LR-UDI, selon plusieurs sources LR à l'AFP. L'ancien conseiller spécial de Nicolas Sarkozy a déposé vendredi en fin de journée sa candidature dans la 2e de la capitale (Ve arrondissement et partie des VIe et VIIe), actuellement détenue par l'ex-candidat à la présidentielle François Fillon.

