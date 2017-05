Législatives : Gaspart Gantzer renonce à son investiture en Ille-et-Vilaine

Comment révéler votre charisme Partie 1 : Ce que vous gagnerez en le cultivant, et pas seulement si vous recherchez la célébrité

Laurent C.

Je quitte la Sécu Partie 2 : Pourquoi c'est possible

Laurent C.

En savoir plus

Le secrétaire général du mouvement La République en marche, Richard Ferrand, a pris acte de ce retrait, évoquant des "hostilités locales". C'est que ce parachutage n'est pas passé localement. "Je découvre qu'En Marche investit un parachuté, un vrai parachuté, issu de la sphère médiatico-politique parisienne. II vient en province par opportunisme. Il y a énormément de mépris dans cette décision. C'est aussi un problème d'éthique. Quoiqu'il arrive, je poursuis ma campagne avec mon ancrage local", avait réagit la candidate PS dans la circonscription, Gaëlle Andro. Jean-Yves Le Drian, soutien d'Emmanuel Macron et président de la région Bretagne, s'était aussi opposé à ce parachutage.

L'énarque de 37 ans, camarade de promo, a expliqué que ses "attaches" sont à Paris. "C'est la ville dans laquelle j'ai toujours vécu et pour laquelle j'ai travaillé aussi comme directeur de cabinet de Christophe Girard, adjoint au maire chargé de la culture, puis comme porte-parole du maire de Paris Bertrand Delanoë."

Il a préféré s'incliner face à la tempête bretonne. Gaspard Gantzer, conseiller en communication de François Hollande, n'est plus candidat aux élections législatives à Rennes. "J'ai été très honoré de la proposition d'Emmanuel Macron, nouvellement élu à la présidence de la République, de m'investir comme candidat dans la deuxième circonscription d'Ille-et-Vilaine. Mais, après réflexion, je préfère refuser cette proposition d'investiture à Rennes car je pense que ce n'est pas une bonne idée", a déclaré Gaspard Gantzer.

Déjà abonné Je me connecte

En poursuivant votre navigation sur ce site, vous acceptez l’utilisation des cookies qui nous permettent de vous proposer des services et une offre adaptés à vos centres d’intérêts. En savoir plus et gérer ces paramètres