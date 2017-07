Législatives : François Ruffin a-t-il triché pour gagner ?

Comment révéler votre charisme Partie 1 : Ce que vous gagnerez en le cultivant, et pas seulement si vous recherchez la célébrité

Laurent C.

Je quitte la Sécu Partie 2 : Pourquoi c'est possible

Laurent C.

Régate The Bridge: le paquebot Queen Mary 2 est arrivé à New York

Pour autant, Nicolas Dumont, candidat REM battu au second tour, ne souhaite pas déposer de recours. "4.000 voix d’écart ? Qu’est-ce que vous voulez faire ? La démocratie a parlé”.

Interrogée, la préfecture de la Somme et le ministère de l'Intérieur explique qu'il n'y a pas de problème : les militants peuvent bien faire du porte-à-porte, tant qu'ils ne délivrent pas de tract et ne dévoilent pas d’éléments nouveaux sur l'adversaire. Les colporteurs du samedi estampillés "Picardie Debout" assurent avoir distribué... des poèmes, dont la population interrogée par France 3 n'a pas trouvé trace.

On a couvert tout le bled."

Selon les informations de France 3 Hauts-de-France, ses militants auraient prolongé sa campagne au-delà du délai normalement imparti par la loi. En effet, le règlement impose normalement silence électoral total dans les 24 heures qui précèdent le scrutin. Mais les militants de la France insoumise ont organisé du porte-à-porte et des manifestations dans au moins sept communes. Une vidéo de France 3 permet d'ailleurs de voir les militants exulter au moment où les résultats tombent : "C'est grâce au porte-à-porte d'hier.

