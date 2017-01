Législatives : François Fillon choisit NKM au détriment de Rachida Dati pour lui succéder

Cette fois, François Fillon a tranché. Et ce sera donc… Nathalie Kosciusko-Morizet ! Voilà de quoi relancer un peu plus la guerre qui oppose l'ex-candidate à la primaire de la droite et sa rivale de toujours, Rachida Dati. En effet, les deux femmes lorgnaient sur la circonscription que François Fillon va devoir lâcher pour se présenter à la prochaine présidentielle. Et la pression de NKM semble avoir fonctionné puisque cette dernière est l'heureuse élue, à en croire le Parisien. Le deal a été scellé à Las Vegas.

"Elle a mis une pression de dingue pour que ce soit rapidement entériné", explique un élu au quotidien.

Il faut dire que la circonscription en question est pratiquement du pain bénit puisqu'elle s'étale sur trois arrondissements parisiens, donnés à la droite. Alors forcément, Rachida Dati ne décolère pas. "Si vous la donnez à NKM, je vais me répandre partout dans la presse vous allez voir !", a-t-elle menacé. Ambiance…