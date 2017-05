Législatives : Eric Woerth charge Edouard Philippe

Comment révéler votre charisme Partie 1 : Ce que vous gagnerez en le cultivant, et pas seulement si vous recherchez la célébrité

"Voilà, il a balayé tout ça d’un revers de main en disant : 'tous ces candidats-là, je me battrai contre eux'. Ce sont ses propres amis au meilleur sens du terme, amis politiques, amis de convictions, amis d’idées, amis de combats politiques. Comment peut-on faire ça ? Humainement, comment peut-on faire ça ? Comment peut-on avoir ce degré de cynisme ?", s'est-il interrogé.

"Il va aller faire campagne contre tous les candidats qu’il a désignés lui-même au sein de la commission nationale d’investiture des Républicains et du centre", a martelé Eric Woerth.

"Je pense que, politiquement, il se fourvoie, qu’il se trompe. Il a accepté, c’est très difficile de refuser Matignon. Il faut beaucoup de courage, au fond, pour refuser Matignon. Il faut éteindre ses ambitions personnelles pour essayer de regarder quel est le collectif qui, derrière, peut être plus puissant", a-t-il expliqué, soulignant qu'Edouard Philippe "avait un rôle à jouer au sein de la droite, au sein de la victoire de la droite aux élections législatives". Selon lui, le nouveau Premier ministre "va être dans une position humainement extrêmement difficile, enfin à moins d’avoir une dose de cynisme absolu".

Invité du Grand Rendez-Vous d’Europe 1/Les Echos/C-News ce dimanche 21 mai, Eric Woerth a violemment critiqué Edouard Philippe. "Je me garderai bien de juger les hommes. C’est quelqu’un que je connais bien. C'est un ami", a tout abord déclaré le député de l’Oise, avant de pulvériser le nouveau résident de Matignon.

