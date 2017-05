Législatives : En Marche ! poursuit son ascension

La République en Marche! arriverait en tête des intentions de vote au premier tour des élections législatives des 11 et 18 juin, selon un sondage d'OpinionWay/Orpi réalisé pour Les Echos et Radio Classique, et publié ce vendredi 26 mai.

Avec 28% d'intentions de vote, le mouvement d’Emmanuel Macron progresse (+1% par rapport au dernier sondage diffusé le 18 mai) et devance de huit points Les Républicains, allié aux centristes de l'UDI (20%, stable), et le Front national, 19% (-1%). Les candidats de La France insoumise recueillent 15% (+1%) d'intentions de vote, ceux du Parti socialiste et de ses alliés 10% (-1%). Ainsi, selon Les Echos, La République en Marche! "obtiendrait entre 310 et 330 sièges dans les 535 circonscriptions de France métropolitaine (hors Corse), alors que la majorité se situe à 289 sièges pour 577 circonscriptions au total".

"Un résultat qui serait nettement supérieur à celui obtenu en 2012 par le PS et ses alliés", souligne le quotidien économique. "La droite aurait entre 140 et 160 députés. Le PS serait crédité de 25 à 30 députés tout comme la France insoumise/PCF. Le FN aurait 10 à 15 députés".

>>> À lire aussi : Centre en péril : dans quel état l'UDI sortira-t-elle des législatives ?

L’enquête a été réalisée par questionnaire auto-administré en ligne du 23 au 24 mai auprès de 2 103 personnes inscrites sur les listes électorales, issues d'un échantillon de 2 176 personnes représentatif de la population française âgée de 18 ans et plus, selon la méthode des quotas.