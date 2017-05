Législatives : En Marche! en tête des intentions de vote au 1er tour

La République en Marche! (27%) arrive en tête des intentions de vote au premier tour des élections législatives, selon un sondage Opinionway réalisé pour Les Echos, Orpi et Radio classique et diffusé ce jeudi 18 mai. Le mouvement d'Emmanuel Macron devance de sept points LR, allié aux centristes de l'UDI, et le FN, à 20%. Les candidats de La France insoumise, quant à eux, recueillent 14% d'intentions de vote, ceux du Parti socialiste et de ses alliés 11%. 2% iraient à des candidats divers droite, 2% à ceux du Parti communiste, 1% à l'extrême gauche et 3% à "un autre candidat".

D'après le sondage Harris Interactive publié également ce jeudi, La République en marche enregistre 32% des intentions de vote. En Marche ! est suivi par le Front national (19%), Les Républicains (18%), La France insoumise (16%) et Le Parti socialiste (6%). A un peu plus de trois semaines du premier tour du scrutin, le 11 juin, 48% des électeurs ayant déclaré une intention de vote se disent encore "incertains" de leur choix, contre 52% qui se disent "certains".