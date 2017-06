Législatives en Grand-Bretagne : un scrutin sous haute tension ce jeudi, 5 jours après l'attentat de Londres

Comment révéler votre charisme Partie 1 : Ce que vous gagnerez en le cultivant, et pas seulement si vous recherchez la célébrité

Laurent C.

Je quitte la Sécu Partie 2 : Pourquoi c'est possible

Laurent C.

PSA et Changan investissent 500 M EUR pour se renforcer en Chine

JO-2024: pour Tony Estanguet, "le plus tôt sera le mieux"

Syrie: violents combats à Raqa entre forces arabo-kurdes et jihadistes

L'EPFZ et l'EPFL dans le top 20 des universités

Zone euro: La croissance du 1er trimestre révisée en hausse, à un pic d'un an 08/06/2017 - 11h42

Donnés favoris par les sondeurs, les conservateurs de la Première ministre Theresa May, 60 ans, ont vu fortement diminuer, selon les enquêtes d'opinion, l'écart de plus de 20 points qui les séparait des travaillistes de Jeremy Corbyn, 68 ans, à l'annonce en avril de la tenue du scrutin.

Les électeurs britanniques se prononcent ce jeudi lors des élections législatives anticipées, dont le résultat est encore largement incertain. Le Brexit et la sécurité se trouvent au cœur des préoccupations des britanniques, 5 jours après l'attentat de Londres qui a coûté la vie à 8 personnes. Ces élections constituent un enjeu crucial pour les négociations sur la sortie de l'UE, organisées avec une sécurité renforcée en raison du climat de menace djihadiste.

