Législatives en Allemagne : la CDU de Merkel en tête ; l'AFD fait son entrée au Bundestag

Les bureaux de vote allemands ont fermé à 18h dans tout le pays, et les premières estimations montrent que les électeurs n'ont pas fait mentir les pronostics : la CDU d'Angela Merkel a remporté une nouvelle fois l'élection, avec 32,5 à 33,5% des suffrages, selon les premières estimations des chaînes de télévision publiques. Cela ouvre la voie à un quatrième mandat de la chancelière... même si elle ne disposera pas d'une majorité suffisante pour gouverner seule. Comme lors de ses précédents mandats, elle devra trouver des alliés pour former une coalition.

La tâche risque d'être ardue : les sociaux-démocrates du SPD, deuxièmes avec 20 à 21% des suffrages, ont annoncé qu'ils refusent de continuer à gouverner avec la CDU.

Le parti d'extrême droite AfD (Alternative pour l'Allemagne) arrive troisième, avec 13-13,5% des voix, un score historique pour cette formation anti-immigration née il y a seulement quatre ans. Elle devance le parti d'extrême gauche Die Linke (9%).

Les autres formations à entrer au Bundestag sont le FDP (libéraux) et les Verts, selon les estimations basées sur des sondages réalisées à la sortie des bureaux de vote par ARD et ZDF. Ces deux formations pourraient s'allier au CDU pour former une coalition.