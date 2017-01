Législatives : Emmanuel Macron invite les candidats à s'inscrire en ligne

Comment révéler votre charisme Partie 1 : Ce que vous gagnerez en le cultivant, et pas seulement si vous recherchez la célébrité

Laurent C.

Je quitte la Sécu Partie 2 : Pourquoi c'est possible

Laurent C.

Législatives: Macron refuse tout "accord d'appareil" entre En Marche! et les autres partis

Jean-Luc Bennahmias et "le côté un peu déliquescent du Parti socialiste"

Séisme et neige en Italie : plusieurs morts retrouvés dans un hôtel

Theresa May défend le Brexit au Forum de Davos

Primaire PS : sécurité, finances publiques et institutions au programme du troisième débat

11:51 Jean-Michel Saive se lance dans la course à la présidence de l'ITTF

Il a aussi souligné qu'il ne conclurait "aucun accord d'appareil" comme son entourage le laissait entendre. "Je ne négocierai aucune circonscription contre un ralliement et ne sacrifierai rien de nos engagements initiaux." Emmanuel Macron a par ailleurs précisé qu'il présentera son programme présidentiel pour début mars avec "un cadrage budgétaire précis."

Concernant la sélection, elle se fera sur 5 critères : le renouvellement (pour plus de la moitié des candidats), la parité, la probité (casier judiciaire vierge), la pluralité politique et enfin l'efficacité.

Envie d'être député ? Pour peu que l'on soutienne Emmanuel Macron, un simple formulaire en ligne pourra permettre de candidater. "Nous sommes la seule force politique à avoir établi des formalités aussi claires et accessibles. Mon souhait est que toutes celles et ceux qui veulent s'engager, puissent le faire" avance l'ex-ministre qui annonce donc 577 candidats dont une bonne partie issus de la société civile

