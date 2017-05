Législatives : Emmanuel Macron cède et lâche du lest à François Bayrou

Emmanuel Macron semble avoir pris en compte la colère de François Bayrou. Ce lundi, en début de soirée, la République en Marche a publié sur son site web une nouvelle liste de candidats aux élections législatives. Dans ce nouveau document, on retrouve 511 candidats et non plus 428. Toutefois, Marianne a noté qu'aucune précision n'était mise en avant sur les nouveaux entrants "de sorte qu'il faut se munir de l'ancienne liste pour trouver leur identité" précise le magazine.

Le nombre de candidats issus du MoDem investis aux législatives a sensiblement augmenté.

Parmi les nouveaux candidats figurent notamment la numéro deux du parti centriste, Marielle de Sarnez, investie à Paris (même si elle ne respecte pas les conditions fixés par En Marche ! pour être candidat; ayant effectué quatre mandats de députée européen, alors que le parti d'Emmanuel Macron avait indiqué ne pas donner d'investiture aux personnes ayant fait au moins trois mandats).

"François Bayrou a donc obtenu (en partie) gain de cause auprès d'Emmanuel Macron" souligne Marianne. "Lui qui visait quelque 120 investitures s'en était vu attribuer 38 dans un premier temps" mais "peut désormais constater que son parti a quasiment doublé son contingent ce lundi, avec 68 candidats". En fin de semaine dernière, le maire de Pau avait piqué une colère, jugeant sa formation du MoDem sous représentée dans les listes d'investiture. Il avait ensuite déclaré qu'un accord "solide et équilibré" d'investitures avait été trouvé entre les deux formations.